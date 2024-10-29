Чаще всего засоры в канализации происходят в 10 домах Самары

Больше всего засоров за 10 месяцев 2024 года возникло в доме на улице Стара-Загора, 285 — целых 15. С улицы Георгия Димитрова, 23 поступило 12 заявок. По 11 раз для борьбы с засорами в канализации выезжали на Заводское шоссе, 71 и на проспект Металлургов, 56. По девять раз выезжали коммунальщики для борьбы с засорами на улицу Мориса Тореза, 55 и улицу Победы, 90. На Московском шоссе, 2 и на улице Аэродромной, 16А было по восемь засоров, а на улице Мяги, 15 и на улице Авроры, 94 — по семь засоров.