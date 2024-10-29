Олбани
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чаще всего засоры в канализации происходят в 10 домах Самары

Коммунальщики рассказали, в каких домах в Самаре чаще всего засоряется канализация.

Источник: Комсомольская правда

Засор в канализации — ситуация неприятная, но, к сожалению, не такая и редкая. В «РКС-Самара» рассказали, что чаще всего засоры происходят из-за того, что жильцы домов бросают мусор в унитаз. Мусор утекает, собирается в трубе возле ближайшего колодца, и в результате стоки начинают копиться, канализация не работает.

— Сотрудники цеха эксплуатации канализационных сетей «РКС-Самара» обновили топ-10 домов, куда чаще всего приходится выезжать и прочищать трубы, — рассказала пресс-служба компании.

Больше всего засоров за 10 месяцев 2024 года возникло в доме на улице Стара-Загора, 285 — целых 15. С улицы Георгия Димитрова, 23 поступило 12 заявок. По 11 раз для борьбы с засорами в канализации выезжали на Заводское шоссе, 71 и на проспект Металлургов, 56. По девять раз выезжали коммунальщики для борьбы с засорами на улицу Мориса Тореза, 55 и улицу Победы, 90. На Московском шоссе, 2 и на улице Аэродромной, 16А было по восемь засоров, а на улице Мяги, 15 и на улице Авроры, 94 — по семь засоров.

Специалисты «РКС-Самара» напоминают, что в канализацию нельзя смывать твердый мусор: салфетки, бумагу, средства личной гигиены, остатки еды, наполнители для кошачьего туалета.

ЖКХ