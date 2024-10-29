Разработан ИИ для повышения эффективности операций при катаракте до 91%

«Помимо стандартных для медицинских информационных систем функций — создания отчетов, хранения данных о пациентах и сбора статистики — наша система LensCalc позволяет с использованием дополнительных модулей накапливать данные и врачебный опыт, — сказал собеседник агентства. — На основании этих данных мы смогли разработать метод, который лег в основу нашего модуля рекомендательной системы. Она помогает врачу выбрать оптическую силу для интраокулярной линзы, на которую меняют помутненный хрусталик глаза при катаракте».