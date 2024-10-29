Разработан ИИ для повышения эффективности операций при катаракте до 91%

ВОЛГОГРАД, 29 октября. /ТАСС/. Модуль для медицинской информационной системы, основанной на искусственном интеллекте (ИИ), которая помогает врачам проводить операции по замене помутненного хрусталика глаза при катаракте, изобрели и внедрили исследователи в Волгограде. Применение системы позволяет повысить эффективность хирургических вмешательств до 91%, сообщил ТАСС руководитель лаборатории Visdom Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) Александр Зубков.
«Помимо стандартных для медицинских информационных систем функций — создания отчетов, хранения данных о пациентах и сбора статистики — наша система LensCalc позволяет с использованием дополнительных модулей накапливать данные и врачебный опыт, — сказал собеседник агентства. — На основании этих данных мы смогли разработать метод, который лег в основу нашего модуля рекомендательной системы. Она помогает врачу выбрать оптическую силу для интраокулярной линзы, на которую меняют помутненный хрусталик глаза при катаракте».
Он уточнил, что разработка велась для Межотраслевого научно-технического комплекса (МНТК) «Микрохирургия глаза имени академика Федорова» Минздрава России. Над ней работали ученые ВолгГТУ при сотрудничестве с Волгоградским государственным медицинским университетом. Кроме того, исследователей консультировали практикующие хирурги МНТК.
По данным разработчиков, ранее решения во время операций по замене помутненного хрусталика глаза при катаракте принимались исключительно на основании врачебного опыта. А новая рекомендательная система аккумулирует в себе весь накопленный опыт докторов. Благодаря ее использованию специалисту дается прогноз по выбору диоптрии линзы, а также клинически применимой формулы и ее расчета.
LensCalc используется врачами филиала «Микрохирургии глаза имени академика Федорова» в Волгограде. С этого года специалисты клиники работают на обновленном модуле ИИ-системы, что повысило эффективность хирургических вмешательств с 73,5% до 91%. В планах ученых внедрить разработку и в другие филиалы МНТК в регионах России.
«За рубежом аналогов почти нет — там в основном используются “калькуляторы” оптической силы линзы, которые применимы, например, для пациентов с глаукомой, однако никак не подходят для людей с другим диагнозом. Наша разработка более универсальна и основывается на технологиях классического машинного обучения», — добавил Зубков.
О работе лаборатории Visdom ВолгГТУ.
Молодежная лаборатория Visdom была создана студентами-энтузиастами на базе кафедры «Программное обеспечение автоматизированных систем» ВолгГТУ. Разработки молодых ученых направлены на реабилитацию после заболеваний органов дыхания, профилактику сердечных заболеваний, в том числе направлены на помощь людям с инвалидностью.