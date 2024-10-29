В столице Татарстана пройдут торжества по случаю праздника Казанской иконы Божией Матери

Православные христиане 4 ноября отметят праздник прославления Казанской иконы Божией Матери. В этот день в столице Татарстана состоится традиционный крестный ход, по маршруту которого временно ограничат движение транспорта.
В канун праздника, 3 ноября, в Казанском соборе состоится торжественное всенощное бдение с чтением акафиста Царице Небесной. Начало богослужения — в 17:00.
Торжественный молебен 4 ноября начнется в 7:30 в Благовещенском соборе Казанского Кремля. Затем верующие пройдут крестным ходом от храма вокруг Казанского Кремля и далее по центральным улицам до Богородицкого монастыря. После торжественной встречи святыни на месте ее явления совершат Божественную литургию. Богослужение в Казанском соборе совершит сонм архипастырей Русской Церкви. Начало службы — в 9:00.
В связи с этим с 7:00 4 ноября будут закрыты следующие участки:
съезд с пл. Первого Мая (от ул. Кремлевской до ул. Профсоюзной);
съезд с пл. Тысячелетия на ул. Батурина;
съезд с ул. Батурина на Кремлевскую дамбу;
ул. Батурина (от Кремлевской дамбы до ул. Дзержинского);
ул. Баумана (от ул. Профсоюзной до ул. Батурина);
ул. К. Маркса (от ул. Лобачевского до ул. Батурина);
ул. Кремлевская (от ул. Чернышевского до пл. Первого Мая);
ул. Миславского (от ул. К. Маркса до ул. Дзержинского);
ул. Профсоюзная (от ул. Чернышевского до пл. Тысячелетия);
ул. Япеева (от ул. Дзержинского до ул. Большая Красной по необходимости).
Проезжие части откроют по мере прохождения крестного хода.
Также с 7:00 до 9:30 4 ноября ограничат движение на ул. Большой Красной (от ул. Япеева до ул. Батурина).
С 20:00 3 ноября до 9:30 4 ноября будет перекрыта ул. Миславского (от ул. К. Маркса до ул. Большой Красной). На этом же участке запретят парковаться.
В организации мероприятия окажут помощь городские службы, а для обеспечения безопасности примут меры правоохранительные органы, сообщили в отделе по взаимодействию с общественными организациями исполкома Казани.