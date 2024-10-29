В столице Татарстана пройдут торжества по случаю праздника Казанской иконы Божией Матери

Торжественный молебен 4 ноября начнется в 7:30 в Благовещенском соборе Казанского Кремля. Затем верующие пройдут крестным ходом от храма вокруг Казанского Кремля и далее по центральным улицам до Богородицкого монастыря. После торжественной встречи святыни на месте ее явления совершат Божественную литургию. Богослужение в Казанском соборе совершит сонм архипастырей Русской Церкви. Начало службы — в 9:00.