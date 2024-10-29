Темные каникулы: Не все школьники в Кишиневе смогут посидеть в Интернете или початиться в телефоне, свет отрубают на целый день — публикуем адреса тех, кому не повезло

Жители трёх секторов столицы временно останутся без электричества.
О плановых отключениях на вторник сообщает поставщик услуги.
Ботаника:
Траян, 21, 21/1, 21/5, 23, 23/1, 23/1A, 23/2, 23/3, 23/5, 25 — с 08:50 до 16:40.
Дечебал, 5, 7 — с 09:00 до 17:00.
Мунчешть, 350, 350a — с 09:10 до 17:15.
Центр:
Г. Кашу, 1, 19−33, 2, 2/1, 2/2, 2/8, 4, 4/1, 14, 16, 18, 20/1, 20A, 20B, 22, 22/1, 24 — с 08:50 до 16:50.
Хынчештское шоссе, 20 — с 09:30 до 17:30.
Чеканы:
Будешть, 2, 999, К. Дачилор, 118−120, 132, 152−154, 158, 182−184, 322, Е. Нямулуй, 69, 73−101, 101/1, 105−113, 121−123, 127−131, 135, 143−147, 151, 157−161 — с 09:00 до 13:00.