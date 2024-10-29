Темные каникулы: Не все школьники в Кишиневе смогут посидеть в Интернете или початиться в телефоне, свет отрубают на целый день — публикуем адреса тех, кому не повезло

Будешть, 2, 999, К. Дачилор, 118−120, 132, 152−154, 158, 182−184, 322, Е. Нямулуй, 69, 73−101, 101/1, 105−113, 121−123, 127−131, 135, 143−147, 151, 157−161 — с 09:00 до 13:00.