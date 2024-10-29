Хоценко рассказал о ходе ремонта участков трассы Омск-Муромцево-Седельниково

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о завершающемся ремонте двух участков трассы Омск-Муромцево-Седельниково. Обновление дороги проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Ремонтные работы ведутся в границах Муромцевского и Седельниковского районов на отрезках 252−253 км и 275−276 км.
«Завершаем ремонт двух участков дороги Омск — Муромцево — Седельниково в Муромцевском и Седельниковском районах. Обновляем трассу благодаря президентскому национальному проекту “Безопасные качественные дороги”, — рассказал Виталий Хоценко.
Рабочие полностью исправили профиль дороги, уширили дорогу, а также укрепили основания методом холодной регенерации. Помимо этого, дорожники уложили и выровняли верхний слой асфальта.
Подрядчику осталось лишь укрепить обочины, нанести разметку и установить дорожные знаки. На сегодня выполнены 90% от запланированного объема работ.
В следующем году рабочие приступят к ремонту участков 248−252 км, 279−283 км и 276−279 км.
Трасса Омск — Муромцево — Седельников связывает областной центр и север области, который привлекает туристов своими природными достопримечательностями, например, Пять озер в Большереченском районе.