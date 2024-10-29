В Воронеже День народного единства отметят концертами

Для празднования Дня народного единства в Воронеже разработали программу. В ней более 50 развлекательных и образовательных мероприятий — онлайн и очные, включая — лекции, конкурсы, выставки и соревнования.
С 1 по 4 ноября пройдут праздничные концерты в районных ДК города. 12+
3 ноября воронежцы могут отметить 35-летие фольклорного ансамбля «Воля» — в 15.00 в институте искусств пройдет творческая встреча с участниками коллектива. 12+
А 4 ноября в городском Дворце культуры на ул.9 января, 108 состоится Всероссийский фестиваль фольклорных и этнографических коллективов «На Казанскую». Начало в 15.00. 12+