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В Воронеже День народного единства отметят концертами

А в городском ДК пройдет фольклорный фестиваль.

Источник: Комсомольская правда

Для празднования Дня народного единства в Воронеже разработали программу. В ней более 50 развлекательных и образовательных мероприятий — онлайн и очные, включая — лекции, конкурсы, выставки и соревнования.

С 1 по 4 ноября пройдут праздничные концерты в районных ДК города. 12+

3 ноября воронежцы могут отметить 35-летие фольклорного ансамбля «Воля» — в 15.00 в институте искусств пройдет творческая встреча с участниками коллектива. 12+

А 4 ноября в городском Дворце культуры на ул.9 января, 108 состоится Всероссийский фестиваль фольклорных и этнографических коллективов «На Казанскую». Начало в 15.00. 12+

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