Маленький сибирский Арбат: в Новосибирске сократили перекрываемый участок улицы Ленина

Однако в этот раз пешеходам отдадут лишь небольшой участок сибирского Арбата — от площади Ленина до пересечения с улицей Советской. Когда традиция перекрытия улицы Ленина в дни празднования Нового года и Дня города только зарождалась, улицу перекрывали от пересечения с Красным проспектом до Урицкого.