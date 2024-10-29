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Маленький сибирский Арбат: в Новосибирске сократили перекрываемый участок улицы Ленина

Если раньше в дни праздников пешеходам отдавали всю улицу, то теперь — только до Советской.

На портале правовой информации мэрии появилось «Постановление о введении временного прекращения движения транспортных средств по ул. Ленина в Центральном районе».

Постановление связано с подготовкой города к празднованию Нового года.

Итак, улицу Ленина снова сделают пешеходной уже с 10 ноября. Ограничения для автотранспорта продлятся до 10 февраля, то есть три месяца.

Однако в этот раз пешеходам отдадут лишь небольшой участок сибирского Арбата — от площади Ленина до пересечения с улицей Советской. Когда традиция перекрытия улицы Ленина в дни празднования Нового года и Дня города только зарождалась, улицу перекрывали от пересечения с Красным проспектом до Урицкого.

Екатерина СОСНИНА.