«Гордорстрой» сказал про ремонт моста на улице Голодеда с перекрытием движения. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучил директор предприятия «Гордорстрой» Сергей Панев.
— Мост на ул. Голодеда будет ремонтироваться, скорее всего, с полным перекрытием движения, — обратил внимание директор предприятия.
Панев отметил, что имеются местные пути объезда без значительного перепробега. Он подчеркнул, что озвученные меры дадут возможность ускорить сроки выполнения работ.
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