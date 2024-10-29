В Красноярске изменилась схема прохода на железнодорожный вокзал

Схема прохода пассажиров от железнодорожного вокзала Красноярска к остановкам общественного транспорта изменилась в связи со строительством метро. Как рассказали в КрасЖД, жителям и гостям краевого центра нужно обходить привокзальную площадь, которая теперь огорожена.
— Сделать это можно с двух сторон от вокзала: по тротуарам переулка Выборгский или по пешеходным дорожкам улицы Бограда, — добавили в пресс-службе магистрали.
Нужное направление подскажут указатели. Кроме того, о новой схеме прохода сообщают по громкой связи. Входы в здание вокзала и выходы из него не изменились, сам комплекс продолжает работать в штатном режиме.
Напомним, что первая ветка красноярской подземки должна заработать в 2026 году. Она будет идти от улицы Высотной до Шахтеров.