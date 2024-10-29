Олбани
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске изменилась схема прохода на железнодорожный вокзал

Привокзальная площадь огорожена — там будут строить станцию метро.

Источник: КрасЖД

Схема прохода пассажиров от железнодорожного вокзала Красноярска к остановкам общественного транспорта изменилась в связи со строительством метро. Как рассказали в КрасЖД, жителям и гостям краевого центра нужно обходить привокзальную площадь, которая теперь огорожена.

— Сделать это можно с двух сторон от вокзала: по тротуарам переулка Выборгский или по пешеходным дорожкам улицы Бограда, — добавили в пресс-службе магистрали.

Нужное направление подскажут указатели. Кроме того, о новой схеме прохода сообщают по громкой связи. Входы в здание вокзала и выходы из него не изменились, сам комплекс продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, что первая ветка красноярской подземки должна заработать в 2026 году. Она будет идти от улицы Высотной до Шахтеров.

строительство