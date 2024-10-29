Новосибирцы раскупают костюмы и украшения к Хэллоуину 2024

Хэллоуин — отличный повод создать атмосферу таинственности и веселья. Жители региона уже начали подготовку к этому дню — в октябре продажи хэллоуинской атрибутики в Новосибирской области выросли почти в четыре раза по сравнению с предыдущим месяцем, сообщили Om1 Новосибирск в пресс-службе «Авито». От костюмов до необычных украшений — эксперты платформы собрали лучшие идеи для тех, кто готовится к этому мистическому событию.
Костюмы для яркого образа
Эффектный костюм — это неотъемлемая часть хэллоуинской вечеринки. В Новосибирске представлены различные варианты как для детей, так и для взрослых. Причем необязательно наряжаться во что-то страшное, можно просто повторить образ любимого персонажа кино или сериала. Например, за 1 500 рублей жительницы Новосибирска могут арендовать костюм Гаечки — всем известной героини мультфильма «Чип и Дейл». А для тех, кто предпочитает более жуткие наряды, на «Авито» есть реалистичный костюм клоуна Пеннивайза из ужастика «Оно» по мотивам романа Стивена Кинга. Этот образ обойдется новосибирцам в 3 500 рублей. Любительницы классики также найдут вариант для себя — костюм ведьмы в чёрном цвете жительница Новосибирска продает за 1 390 рублей.
Декор для создания атмосферы
Добавить жуткой атмосферы в дом и создать крутые фотозоны для вечеринки поможет тематический декор. Например, гирлянды, оформленные в хэллоуинском стиле, отлично украсят комнату и создадут настроение загадочной осени. На «Авито» 2,5 метра «жуткой» гирлянды обойдутся новосибирцам в 750 рублей. Атмосферные свечи из натурального воска также добавят помещению уюта и таинственности. Их можно использовать как часть декора для хэллоуинской вечеринки или просто зажечь для настроения вечером 31 октября. Стоимость одной штуки — всего 80 рублей. Отличным развлечением, которое порадует гостей, станет пиньята, оформленная в стиле Хэллоуина. Различные варианты продаются в Новосибирске за 600 рублей.
Наборы для вечеринки
Для тех, кто хочет создать у себя дома мистическую атмосферу или оформить все к тематической вечеринке, но не готов тратить много времени на поиск нужного декора, существуют наборы для Хэллоуина. Полный комплект включает в себя различные элементы декора, которые сделают подготовку к Хэллоуину простой и увлекательной. Так, набор из 13 тематических предметов, который состоит из элементов костюма, настенного декора и наклеек, обойдется новосибирцам в 999 рублей. А за 1 500 рублей на «Авито» можно приобрести комплект украшений в «паучьем» стиле.
Оригинальные подарки
Настоящих фанатов «самого страшного дня в году» можно порадовать с помощью недорогих, но приятных презентов. Например, сладкоежкам точно понравится клубника в шоколаде, декорированная в стиле Хэллоуина. В Новосибирске коробка из шести ягод обойдется в 800 рублей. А похожий набор из клубники, банана и шоколадного сердца будет стоить 2 400 рублей. Для тех, кто не любит десерты, на «Авито» также можно найти варианты тематических подарков. Так, комплект предметов декора ручной работы из блокнота, свечей и подсвечника обойдется новосибирцам в 670 рублей.