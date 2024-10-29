Новосибирцы раскупают костюмы и украшения к Хэллоуину 2024

Эффектный костюм — это неотъемлемая часть хэллоуинской вечеринки. В Новосибирске представлены различные варианты как для детей, так и для взрослых. Причем необязательно наряжаться во что-то страшное, можно просто повторить образ любимого персонажа кино или сериала. Например, за 1 500 рублей жительницы Новосибирска могут арендовать костюм Гаечки — всем известной героини мультфильма «Чип и Дейл». А для тех, кто предпочитает более жуткие наряды, на «Авито» есть реалистичный костюм клоуна Пеннивайза из ужастика «Оно» по мотивам романа Стивена Кинга. Этот образ обойдется новосибирцам в 3 500 рублей. Любительницы классики также найдут вариант для себя — костюм ведьмы в чёрном цвете жительница Новосибирска продает за 1 390 рублей.