Ростовская область стала лидером по числу участников олимпиады «Звезда»

Отмечается, что интерес к участию в МИО «Звезда» неизменно растет. Так, в 2022—2023 учебном году в Ростовской области количество участников составляло более 139 тысяч, а в 2023—2024 учебном году количество школьников увеличилось до 146 433. Это позволило Донскому региону стать абсолютным лидером по числу участников олимпиады.