Ростовская область стала лидером по числу участников олимпиады «Звезда»

В Самаре 25 октября прошло расширенное выездное заседание оргкомитета Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», в рамках которого представители Ростовской области, как одного из лидеров в стране по количеству участников олимпиады, поделились опытом региона.
С докладом по проведению МИО «Звезда» в Ростовской области выступила депутат Законодательного собрания Ростовской области, заместитель председателя Ростовского отделения Союза машиностроителей, директор по персоналу ПАО «Роствертол» Лидия Новосельцева. Она рассказала о взаимодействии Ростовского регионального отделения СоюзМаш России с учреждениями высшего и среднего образования.
С докладом выступила депутат Законодательного собрания Ростовской области, заместитель председателя Ростовского отделения Союза машиностроителей, директор по персоналу ПАО «Роствертол» Лидия Новосельцева. Фото: пресс-служба РЭРЗ.
— Такого высокого результата по участию в МИО «Звезда» удалось добиться благодаря слаженной эффективной работе команды СоюзМаша, Донского государственного технического университета и других опорных вузов. Благодаря этому партнерству мы смогли укрепить авторитет «Звезды» как мощного инструмента для поиска и поддержки талантливых инженеров, олимпиада помогла десяткам тысяч школьников погрузиться в увлекательный мир инженерии. Спасибо большое за сотрудничество! — поделилась Лидия Новосельцева.
В работе выездного оргкомитета приняли участие ректор Донского государственного технического университета Бесарион Месхи и ректоры других опорных донских вузов — ЮФУ и НПИ им. Платова.
В 2023—2024 учебном году количество школьников увеличилось до 146 433, что позволило Донскому региону стать абсолютным лидером по числу участников олимпиады. Фото: пресс-служба РЭРЗ.
Отмечается, что интерес к участию в МИО «Звезда» неизменно растет. Так, в 2022—2023 учебном году в Ростовской области количество участников составляло более 139 тысяч, а в 2023—2024 учебном году количество школьников увеличилось до 146 433. Это позволило Донскому региону стать абсолютным лидером по числу участников олимпиады.
НАША СПРАВКА.
Олимпиада «Звезда» — это многопрофильная инженерная олимпиада для учащихся 6−11 классов. В 2024 году отборочный этап олимпиады стартует 5 ноября с естественных наук и профилей техники и технологий. А 2 декабря начнутся состязания по всем остальным предметам.