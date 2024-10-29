Олбани
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовская область стала лидером по числу участников олимпиады «Звезда»

С докладом на заседании оргкомитета олимпиады выступила депутат Законодательного собрания Лидия Новосельцева.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре 25 октября прошло расширенное выездное заседание оргкомитета Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», в рамках которого представители Ростовской области, как одного из лидеров в стране по количеству участников олимпиады, поделились опытом региона.

С докладом по проведению МИО «Звезда» в Ростовской области выступила депутат Законодательного собрания Ростовской области, заместитель председателя Ростовского отделения Союза машиностроителей, директор по персоналу ПАО «Роствертол» Лидия Новосельцева. Она рассказала о взаимодействии Ростовского регионального отделения СоюзМаш России с учреждениями высшего и среднего образования.

С докладом выступила депутат Законодательного собрания Ростовской области, заместитель председателя Ростовского отделения Союза машиностроителей, директор по персоналу ПАО «Роствертол» Лидия Новосельцева. Фото: пресс-служба РЭРЗ.

— Такого высокого результата по участию в МИО «Звезда» удалось добиться благодаря слаженной эффективной работе команды СоюзМаша, Донского государственного технического университета и других опорных вузов. Благодаря этому партнерству мы смогли укрепить авторитет «Звезды» как мощного инструмента для поиска и поддержки талантливых инженеров, олимпиада помогла десяткам тысяч школьников погрузиться в увлекательный мир инженерии. Спасибо большое за сотрудничество! — поделилась Лидия Новосельцева.

В работе выездного оргкомитета приняли участие ректор Донского государственного технического университета Бесарион Месхи и ректоры других опорных донских вузов — ЮФУ и НПИ им. Платова.

В 2023—2024 учебном году количество школьников увеличилось до 146 433, что позволило Донскому региону стать абсолютным лидером по числу участников олимпиады. Фото: пресс-служба РЭРЗ.

Отмечается, что интерес к участию в МИО «Звезда» неизменно растет. Так, в 2022—2023 учебном году в Ростовской области количество участников составляло более 139 тысяч, а в 2023—2024 учебном году количество школьников увеличилось до 146 433. Это позволило Донскому региону стать абсолютным лидером по числу участников олимпиады.

НАША СПРАВКА.

Олимпиада «Звезда» — это многопрофильная инженерная олимпиада для учащихся 6−11 классов. В 2024 году отборочный этап олимпиады стартует 5 ноября с естественных наук и профилей техники и технологий. А 2 декабря начнутся состязания по всем остальным предметам.