Депутаты Башкирии внесли в Государственную Думу законопроект о штрафах за курение в школах и детских садах

— Через вейпы под прикрытием ароматизаторов в организм поступает целый набор опасных веществ. Мы уже законодательно приравняли разного рода электронные устройства для потребления никотина к курению и, следовательно, ограничили их применение в общественных местах. Что же касается школ, то здесь нужны усиленные меры, поскольку это вопрос здоровья новых поколений, — заявил спикер Курултая.