Депутаты Башкирии внесли в Государственную Думу законопроект о штрафах за курение в школах и детских садах

Парламент Башкирии внесен в Государственную Думу проект федерального закона об ужесточении ответственности за курение на территории школ и детских садов. Ранее инициатива получила положительный отзыв правительства России.
По данным председателя Государственного Собрания республики Константина Толкачева, курят около 60% российских старшеклассников. Согласно опросам взрослых курильщиков, больше половины из них свой первый опыт курения получили именно в школе.
Спикер отмечает необходимость усиливать профилактическую работу с детьми и строже спрашивать с нарушителей, которые позволяют себе курить в школах и на пришкольной территории, тем самым подавая плохой пример.
Законопроект позволит назначать повышенные штрафы — от двух до трех тысяч рублей вместо нынешних 500−1500.
В последние годы специалисты, как утверждает Толкачев, фиксируют рост потребления никотина среди несовершеннолетних. Наркологи связывают рост интереса к курению среди детей с появлением электронных устройств.
— Через вейпы под прикрытием ароматизаторов в организм поступает целый набор опасных веществ. Мы уже законодательно приравняли разного рода электронные устройства для потребления никотина к курению и, следовательно, ограничили их применение в общественных местах. Что же касается школ, то здесь нужны усиленные меры, поскольку это вопрос здоровья новых поколений, — заявил спикер Курултая.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.