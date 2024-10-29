Около трех тысяч тонн репчатого лука собрали в Иркутской области

Аграрии Иркутской области собрали 2,7 тонны репчатого грунта. Он рос на площади в 101 гектар. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, больше всего урожая собрали в Усольском районе.
— После уборки овощеводы сушат лук, при этом соблюдают необходимые температурные условия и уровень влажности. Это помогает обеспечить длительное хранение для дальнейший продажи, — рассказал заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Алексей Лобыцин.
В регионе репчатый лук выращивают пять предприятий, которые находятся в Иркутском и Чунском районах. Самые большие площади — в Усольском районе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске установили обогреваемую остановку. Также пассажиры смогут отслеживать график движения автобусов и читать новости с помощью мультимедийного оборудования.