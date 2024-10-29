Омская мэрия ищет сотрудников на вакансии до 60 тысяч рублей

Больше всего готовы платить начальнику управления регулирования земельных отношений в департаменте архитектуры — от 48 до 60 тыс. рублей. Требования к соискателю — наличие высшего образования не ниже бакалавриата, знание русского языка и конституции. Опыт работы на госслужбе не требуется.