Омская мэрия ищет сотрудников на вакансии до 60 тысяч рублей

Сегодня на сайте мэрии Омска обновили список вакансий в на госслужбе. Зарплаты варьируются от 35 до 60 тыс. рублей.
Открывает список вакансий должность главного специалиста в департаменте финансов. Здесь омичам предлагают зарплату от 35,5 до 43 тыс. рублей. Стоит отметить, что опыт работы на госслужбе не требуется.
Следом идет вакансия заместителя начальника отдела в департаменте строительства. На этой должности предлагают зарплату от 45 до 55 тыс. рублей. Из обязательных требований: высшее образование и знание русского языка и конституции.
Больше всего готовы платить начальнику управления регулирования земельных отношений в департаменте архитектуры — от 48 до 60 тыс. рублей. Требования к соискателю — наличие высшего образования не ниже бакалавриата, знание русского языка и конституции. Опыт работы на госслужбе не требуется.