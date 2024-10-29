Реестр воинского учета заработает с 1 ноября: что это такое и как изменится жизнь призывников

Бумажные повестки необходимо вручать сотрудникам под подпись не позднее чем за три дня до явки в военкомат. Если работодатель получает повестку, он обязан передать ее, иначе по истечении семи дней она считается врученным документом. За неисполнение правил предусмотрены штрафы: для должностных лиц — от 40 до 50 тысяч рублей, для организаций — от 350 до 400 тысяч рублей. Гражданин должен явиться в военкомат с повесткой, иначе через 20 дней будут применены ограничительные меры, такие как запрет на регистрацию в качестве ИП или самозанятого, а также отказ в кредитах и сделках с недвижимостью.