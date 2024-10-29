Реестр воинского учета заработает с 1 ноября: что это такое и как изменится жизнь призывников

Как будет работать Единый электронный реестр.
Военные комиссариаты, которые традиционно вели учет военнообязанных на бумаге, столкнутся с изменениями. Введение Единого электронного реестра упростит процесс учета как для военкоматов, так и для граждан РФ.
С 1 ноября призывники начнут получать повестки в электронной форме. Вся информация о военнообязанном будет содержаться в цифровом реестре. Молодым людям не нужно будет сообщать в военкомат об изменении семейного положения, места работы, прописки. Они смогут добавлять всю актуальную информацию самостоятельно онлайн без уведомления военкоматов. Доступ к профилю будет доступен в портале «Госуслуги» и системе ЕСИА.
Реестр направленных повесток.
С 1 ноября также вводится система направленных (врученных) повесток, которая будет автоматически формировать извещения и хранить данные о всех направленных документах. Она основана на реестре воинского учета, и военнообязанные смогут получить выписку из него при наличии подтвержденной учетной записи на «Госуслугах».
Система будет содержать информацию о военкомате, дате направления и вручения повесток, а также общие сведения о гражданине (ФИО, дата рождения, паспортные данные, место жительства) и данные о временных ограничительных мерах. В 2024 году цифровой реестр уже работал в тестовом режиме в нескольких областях.
Значение для работодателей.
С 1 ноября работодатели будет обязаны предоставлять отчетность в военкоматы через Реестр воинского учета. В настоящее время отчетность можно подавать как на бумаге, так и в электронном формате через «Госуслуги». Работодатели будут обязаны передавать: план по введению воинского учета (до 31 декабря), списки сотрудников для первоначальной постановки на учет, сведения о трудоустройстве и увольнении, а также данные о неисполнении обязанностей в области воинского учета.
Штрафы и наказания.
Бумажные повестки необходимо вручать сотрудникам под подпись не позднее чем за три дня до явки в военкомат. Если работодатель получает повестку, он обязан передать ее, иначе по истечении семи дней она считается врученным документом. За неисполнение правил предусмотрены штрафы: для должностных лиц — от 40 до 50 тысяч рублей, для организаций — от 350 до 400 тысяч рублей. Гражданин должен явиться в военкомат с повесткой, иначе через 20 дней будут применены ограничительные меры, такие как запрет на регистрацию в качестве ИП или самозанятого, а также отказ в кредитах и сделках с недвижимостью.
Какие данные попадут в Единый реестр воинского учета.
В новом едином реестре будет собрана вся информация о военнообязанных лицах. Данные поступят автоматически из разных источников, включая Министерство образования, налоговую службу, МВД и медицинские учреждения.
В реестр воинского учета будут внесены следующие сведения: ФИО; дата рождения; пол; серия и номер паспорта; номер страхового свидетельства (СНИЛС); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); адрес проживания; гражданство; данные о состоянии здоровья; уникальный код в реестре воинского учета; а также основания для предоставления отсрочки или освобождения от воинской обязанности.
Объем информации в реестре значительно расширен и насчитывает до 50 различных параметров. В том числе, в него входят сведения о предпринимательской деятельности граждан, наличие транспортных средств и судимости.