Комета Atlas не пережила сближения с Солнцем

Ранее в Московском планетарии рассказали, что она может перестать существовать после прохождения ближайшей к Солнцу точки траектории. От этого зависело, увидят ли комету жители Северного полушария. Atlas при прохождении 28 октября перигелия могла бы достигнуть минус пятой звездной величины (-5m), а значит, ее можно было бы наблюдать даже днем.
«Однако этого не случилось — комета C/2024 S1 — ATLAS не пережила сближения с Солнцем и была, судя по поступающим видео, разрушена им вчера, 28 октября».
Комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-Atlas) обладает ретроградной орбитой, то есть движется вокруг Солнца в направлении, противоположном движению планет. Полный оборот вокруг Солнца комета совершает за 80 660 лет и летит со скоростью 80,5 километра в секунду.
Комету независимо друг от друга открыли в двух обсерваториях — 9 января 2023 года ее заметили наблюдатели в Цзыцзиньшань — Обсерватории Пурпурной горы в Китае, а 22 февраля того же года — на телескопе проекта ATLAS в Южной Африке.