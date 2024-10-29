Комета Atlas не пережила сближения с Солнцем

Ранее в Московском планетарии рассказали, что она может перестать существовать после прохождения ближайшей к Солнцу точки траектории. От этого зависело, увидят ли комету жители Северного полушария. Atlas при прохождении 28 октября перигелия могла бы достигнуть минус пятой звездной величины (-5m), а значит, ее можно было бы наблюдать даже днем.