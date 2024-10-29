Олбани
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге появилась улица знаменитого Шурика из «Операции “Ы”

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября, ФедералПресс. Одну из улиц Екатеринбурга назвали в честь знаменитого советского актера Александра Демьяненко. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов.

Источник: РИА "Новости"

«Присвоить элементу улично-дорожной сети — улице с проектным наименованием “Проектируемая улица — 40”, расположенной в Октябрьском районе города Екатеринбурга, наименование “Александра Демьяненко”», — гласит текст документа.

Улица расположена в поселке Малый Исток и соседствует с улицами Бориса Штоколова, Клавдии Шульженко.

Александр Демьяненко родился в Свердловске (ныне Екатеринбурге) 30 мая 1937 года. Широкую известность ему принесли роли в комедиях режиссера Леонида Гайдая «Операция “Ы” и “Кавказская пленница”.

архитектура