В Екатеринбурге появилась улица знаменитого Шурика из «Операции “Ы”

«Присвоить элементу улично-дорожной сети — улице с проектным наименованием “Проектируемая улица — 40”, расположенной в Октябрьском районе города Екатеринбурга, наименование “Александра Демьяненко”», — гласит текст документа.
Улица расположена в поселке Малый Исток и соседствует с улицами Бориса Штоколова, Клавдии Шульженко.
Александр Демьяненко родился в Свердловске (ныне Екатеринбурге) 30 мая 1937 года. Широкую известность ему принесли роли в комедиях режиссера Леонида Гайдая «Операция “Ы” и “Кавказская пленница”.