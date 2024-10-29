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36% респондентов в Ростове-на-Дону захотели пересесть на беспилотный транспорт

Жители Ростова поделились своим мнением о беспилотном транспорте.
Источник: Комсомольская правда

36% опрошенных жителей Ростова-на-Дону хотели бы ездить на беспилотном транспорте. При этом 43% пока не готовы пересесть на подобные машины, а еще 21% респондентов затрудняются с ответом. Об этом после опроса рассказали специалисты Superjob.

— Чаще всего использование беспилотного транспорта поддерживают мужчины. Лояльнее к передвижению на транспорте без водителей относится молодежь. Кроме того, интерес к подобным авто растет с увеличением уровня дохода, — отметили эксперты.

Несмотря на общую заинтересованность населения, многие не согласны пользоваться беспилотными машинами из-за недоверия к технике.

К слову, среди жителей городов-миллионников готовность пользоваться беспилотным транспортом чаще других выражали жители Красноярска, Казани и Екатеринбурга. Также много желающих было в Москве и Санкт-Петербурге.