«Болгарка отлетела и нанесла резаную рану в области шеи, повредив артерию». Под Минском мужчина погиб при заготовке дров

Под Минском мужчина погиб, повредив болгаркой артерию при заготовке дров. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
В сообщении говорится, что утром 24 октября 2024 года 52-летний житель деревни Раубичи распиливал дрова по месту жительства. Для производства нужного древесного материала он решил использовать углошлифовальную машинку, надев на нее диск по дереву. Однако в момент распила мужчина не смог удержать механизм.
В ведомстве отметили, что болгарка отлетела, нанесла резаную рану в область шеи, повредив артерию. От полученных травм мужчина умер. Его тела нашла мать. Она вызвала специальные службы. Минский районный отдел Следственного комитета по указанному факту проводит проверку.
Тем временем минчанин приехал в гости к сыну, запер его в квартире и вызвал милицию.
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