«Болгарка отлетела и нанесла резаную рану в области шеи, повредив артерию». Под Минском мужчина погиб при заготовке дров

В сообщении говорится, что утром 24 октября 2024 года 52-летний житель деревни Раубичи распиливал дрова по месту жительства. Для производства нужного древесного материала он решил использовать углошлифовальную машинку, надев на нее диск по дереву. Однако в момент распила мужчина не смог удержать механизм.