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Воронежские общественники возмутились идеей установки памятника Хою

Активисты просят мэра отменить решение по увековечиванию памяти музыканта.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже продолжают ломать копья по поводу установки памятника лидеру группы «‎Сектор Газа»‎ Юрию Клинских. Активисты общества «‎Защита культурного наследия»‎ просят мэра Сергея Петрина отменить решение по проработке инициативы по увековечиванию памяти музыканта.

Общественники апелируют к тому, что Хой, хоть и культовая фигура для поклонников, но в своих песнях несет деструктив. По их мнению, это может отрицательно повлиять на неокрепшие умы молодого поколения.

Вместо этого городские активисты предлагают вернуться к идее установки памятника Семену Сабурову, основавшему Воронеж. И сделать это к 440-летию города.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что в Воронеже могут установить памятник Юрию Хою в сквере у ТЭЦ на Левом берегу.