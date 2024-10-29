Воронежские общественники возмутились идеей установки памятника Хою

В Воронеже продолжают ломать копья по поводу установки памятника лидеру группы «Сектор Газа» Юрию Клинских. Активисты общества «Защита культурного наследия» просят мэра Сергея Петрина отменить решение по проработке инициативы по увековечиванию памяти музыканта.
Общественники апелируют к тому, что Хой, хоть и культовая фигура для поклонников, но в своих песнях несет деструктив. По их мнению, это может отрицательно повлиять на неокрепшие умы молодого поколения.
Вместо этого городские активисты предлагают вернуться к идее установки памятника Семену Сабурову, основавшему Воронеж. И сделать это к 440-летию города.
Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что в Воронеже могут установить памятник Юрию Хою в сквере у ТЭЦ на Левом берегу.