«Набрал около 9 кг»: чудом выжившего после 67 дней дрейфа в Охотском море Михаила Пичугина выписали из больницы

Из Магаданской области пришла радостная новость о Михаиле Пичугине из Улан-Удэ, к которому было приковано внимание всей страны последние две недели. Мужчину выписали из больницы и отпустили домой. Он выжил после 67 дней дрейфа на маленькой моторной лодке посреди Охотского моря. Русский Робинзон, а именно так окрестили Михаила в средствах массовой информации, питался сухой лапшой, консервированным горохом и собирал дождевую воду. Мужчина потерял 50 килограммов и чудом смог перенести длительное истощение и переохлаждение.
Его 49-летний брат и 16-летний племянник, которые отправились вместе с ним в морское путешествие, увы умерли от голода. Ушли из жизни друг за другом с разницей в несколько дней. Их тела Михаил накрыл брезентом, и почти две недели с ними дрейфовал. 14 октября путешественника случайно обнаружил экипаж рыбацкого траулера с символичным названием «Ангел». Сибиряка доставили в больницу Магадана. За две недели мужчина восстановился, окреп и даже набрал 9 килограммов веса. В настоящий момент путешественник возвращается домой, в Бурятию. Там его ждут мама и 12-летняя дочка.
67 дней дрейфовал в открытом море.
Как ранее рассказывала КП-Иркутск, два брата Пичугина и сын одного из них вышли в море 9 августа. Встретившись на Сахалине, где Михаил работал вахтовым методом, путешественники загрузили лодку спальниками, палатками и провизией и направились из села Москальво вдоль берега к Шантарским островам. Мечтали увидеть китов, а потом порыбачить. 9 августа родственники засобирались обратно. С собой на судне у них было 20 литров воды и продукты, которых должно было хватить примерно на две недели. Однако, как только лодка скрылась из виду, связь с Пичугиными оборвалась. Выяснилось, что мотор заглох, а якорь оторвался. Мужчины пытались догрести до суши с помощью весла, но и оно сломалось. Так лодку и начало дрейфовать.
Семью разыскивали спасатели сразу трех регионов. Однако о местонахождении Пичугиных не было ничего известно. Через месяц поиски прекратили. Как оказалось, все это время мужчины пытались привлечь внимание проплывающих мимо кораблей и пролетавших над ними вертолетов. Но попытки были тщетными. Не помогали даже сигнальные ракетницы.
16-летний парень и его отец погибли с разницей в 10 дней. Фото: личный архив.
Не справившись со столь экстремальными условиями, сначала из жизни ушел подросток. Его отец, Сергей, обезумев от потери, перестал есть и скончался спустя 10 дней. Михаил бережно обернул тела родных брезентом, чтобы похоронить, когда доберется до земли. Он надеялся, что лодку все-таки заметят. Так и произошло. На судно случайно наткнулся рыбацкий траулер «Ангел». Члены экипажа спасли путешественника и доставили его в Магадан.
— Собирал водичку дождевую, — рассказывал мужчина из больничной палаты подробности того, каким образом ему удалось выжить. — Забирался под спальник из верблюжьей шерсти. Он мокрый, не сохнет. Но поерзаешь-поерзаешь и согреешься. У меня выбора нет. У меня мама и дочка остались дома…
Тем временем историей Михаила Пичугина заинтересовались следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Было заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта». По предварительным данным, моторная лодка, на которой Пичугины вышли в море, изначально не была предназначена для столь протяженного и сложного маршрута, а спасти жизни сибиряков мог обычный спутниковый телефон, которого не оказалось. Расследование продолжается.
«Сильный характером, психически устойчивый человек».
Погибших во время дрейфа отца и сына похоронили в разных городах. С Сергеем простились 28 сентября в его родном Улан-Удэ. Тело подростка предали земле в Красноярске. Именно там племянник Михаила жил с матерью и младшей сестрой после развода родителей.
Русский Робинзон провел в больнице две недели. В медучреждение Михаила доставили с длительным переохлаждением и обезвоживанием, он находился в реанимации. 29 октября мужчина получил документы о выписке и собирается вылетать в Москву, а далее в Улан-Удэ. Как рассказали в Магаданской областной больнице, Пичугин получил необходимый объем медицинской помощи. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
Выживший после 67 дней дрейфа в море Михаил Пичугин находился в реанимации.
— Он хорошо переносит обычные физические нагрузки. Некоторые показатели не достигли нормы, но наблюдается хорошая, положительная динамика. Выписан с открытым больничным листом для дальнейшего завершения лечения уже по месту жительства. Пациент продолжит принимать препараты, которые помогут полностью восстановить его здоровье. За время нахождения в нашем отделении он набрал порядка девяти килограммов. Сильный характером, психически устойчивый человек, — рассказал заведующий отделением гастроэнтерологии Магаданской областной больницы Геннадий Ляшенко.
Как сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области Александр Витько, состояние Михаила Пичугина не внушает опасений, авиаперелет ему не противопоказан. Вопрос отправки путешественника домой правительство Магаданской области отрабатывало вместе с правительством Бурятии.