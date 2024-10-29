«Набрал около 9 кг»: чудом выжившего после 67 дней дрейфа в Охотском море Михаила Пичугина выписали из больницы

Как ранее рассказывала КП-Иркутск, два брата Пичугина и сын одного из них вышли в море 9 августа. Встретившись на Сахалине, где Михаил работал вахтовым методом, путешественники загрузили лодку спальниками, палатками и провизией и направились из села Москальво вдоль берега к Шантарским островам. Мечтали увидеть китов, а потом порыбачить. 9 августа родственники засобирались обратно. С собой на судне у них было 20 литров воды и продукты, которых должно было хватить примерно на две недели. Однако, как только лодка скрылась из виду, связь с Пичугиными оборвалась. Выяснилось, что мотор заглох, а якорь оторвался. Мужчины пытались догрести до суши с помощью весла, но и оно сломалось. Так лодку и начало дрейфовать.