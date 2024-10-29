Царское дело: как Александр III коллекционировал русское искусство

Всерьез коллекционировать живопись русские правители начали в XVIII веке. Наибольших высот в этом достигла Екатерина Великая, сформировавшая основу эрмитажного собрания из произведений крупнейших европейских мастеров. Павел I и Александр I продолжили дело императрицы, хотя и без ее азарта. Их приоритеты были иными. Младшего брата Александра I — Николая I — тоже едва ли можно было считать ценителем искусства, но он понимал важность формирования живописного собрания для государства, поэтому, в частности, посылал личных агентов в Европу в поисках произведений Рафаэля и конкурировал за лучшие вещи с другими правителями. Кроме того, он настоял на возвращении в Россию Карла Брюллова из Италии и щедро обеспечил его, несмотря на то что тот упорно не хотел создавать портрет самого Николая и вообще всячески демонстрировал строптивость и независимость. Ну, а Александр II покровительствовал Константину Маковскому и купил за огромную сумму — 15 тысяч серебром — «Явление Христа народу» Александра Иванова.