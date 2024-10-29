Для пенсионеров из Башкирии организуют туры в Узбекистан.

Жители Башкирии «серебряного» возраста отправятся в Узбекистан, сообщает пресс-служба правительства республики. Как уточнила и. о. главы минтуризма РБ Зухра Гордиенко, пилотные поездки запланированы в рамках подписанного между ведомством и туроператором «ТТ-Трэвел» соглашения о сотрудничестве.
Известно, что поездки для пенсионеров из республики организуют уже в ближайшее время. Также будут организованы новые межрегиональные и международные маршруты с целью привлечения в регион российских и иностранных туристов.