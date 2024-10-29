Онлайн-платформу для сбора мнений и предложений запустили в Беларуси. Подробности БелТА рассказал глава общественной организации «Беларусь Русь», председатель Белорусской партии «Белая Русь» Олег Романов.
Он уточнил, что штабом патриотических сил была запущена онлайн-платформа «Народная пятилетка». Романов пояснил, что указанная цифровая платформа предназначена для обсуждения предложений белорусов. Он добавил, что ее идея состоит в использовании масштабного и ранее не применявшегося в Беларуси инструмента по сбору замечаний, мнений, предложений, а также ожиданий белорусов на ближайшую пятилетку по аналогии с диалоговыми площадками по обновлению Конституции.
Глава Белорусской партии обратил внимание на то, что граждане Беларуси могут высказать свое мнение и предложение по ключевым сферам развития общества. Речь идет про сельское хозяйство, образование, экономику, здравоохранение, инновации и ряд других сфер.
— Поступившие предложения будут обрабатываться представителями Штаба патриотических сил, членами общественных объединений, политический партий, которые входят в состав штаба.
Романов акцентировал внимание на том, что наиболее продуманные и зрелые предложения будут учтены в Программе социально-экономического развития страны на 2025−2030 годы. Кроме того, их учтут при подготовке повестки Всебелорусского народного собрания. Старт данному проекту был дан 28 октября 2024 года.
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