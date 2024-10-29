Онлайн-платформу для сбора мнений и предложений запустили в Беларуси

Он уточнил, что штабом патриотических сил была запущена онлайн-платформа «Народная пятилетка». Романов пояснил, что указанная цифровая платформа предназначена для обсуждения предложений белорусов. Он добавил, что ее идея состоит в использовании масштабного и ранее не применявшегося в Беларуси инструмента по сбору замечаний, мнений, предложений, а также ожиданий белорусов на ближайшую пятилетку по аналогии с диалоговыми площадками по обновлению Конституции.