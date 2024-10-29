В центре Москвы реконструируют еще 12 поликлиник

Во многих поликлиниках создадут условия для размещения современных маммографов, рентген-аппаратов, в том числе рентгеновских аппаратов типа «U-дуга». В частности, для этого подготовят комплекс помещений с функциональными зонами, среди которых процедурная (где разместят рентген-аппарат), пультовая комната (для удаленного управления аппаратом), кабинеты специалистов, вспомогательные и подсобные помещения. В отделке этих зон используют электроизоляционные материалы, устойчивые к воздействию излучения и радиации. Кроме того, в помещениях будет собственная система вентиляции. При обустройстве отделений магнитно-резонансной томографии процедурную экранируют с помощью клетки Фарадея. Это позволить защитить аппаратуру от воздействия внешних электромагнитных полей.