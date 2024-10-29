Как во Владивостоке отметить День народного единства: программа бесплатных мероприятий

«Концерты, выставки, патриотические акции и флешобы, мастер-классы, фестивали культуры и национальных кухонь, театрализованные и цирковые представления, познавательные часы и викторины — обширную программу празднования Дня народного единства подготовили учреждения культуры региона», — сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
С 12:00 до 16:00 на главной сцене выступят ведущие творческие коллективы региона, представляя танцевальные и музыкальные номера, отражающие культурное многообразие России. Среди участников — вокальный ансамбль из Якутии, чьи выступления с хомусом создадут атмосферу погружения в природу.
Посетители смогут познакомиться с традициями разных народов, представлены на улице дружбы народов. Здесь пройдут демонстрации национальных костюмов, быта и предметов искусства, что даст гостям возможность лучше понять культурное наследие народов Приморья.
Для создания памятных моментов предусмотрены тематические фотозоны, а активные посетители смогут попробовать скалодром, лазертаг и другие спортивные развлечения. Желающие могут посетить историческую зону, где представлена реконструкция средневекового города с кузницей, монетной мастерской и детской катапультой.
В кулинарном дворике будет предложен выбор блюд народных кухонь, а также пройдет ярмарка прикладного искусства с сувенирами ручной работы. Организаторы также предложат мастер-классы по изготовлению традиционных русских матрешек, гончарному делу и другим ремеслам.
В патриотической зоне гости смогут ознакомиться с выставками военной техники, поддержать участников специальной военной операции, приняв участие в сборе гуманитарных посылок.
Напоминаем, что в Госдуме предлагают утвердить в России сокращенный день 2 ноября, чтобы россияне могли насладиться дополнительными выходными перед Днем народного единства, который будет отмечаться 4 ноября.