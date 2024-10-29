Авиарейсов из Уфы в Казань стало больше.

Как сообщили в пресс-службе столичного аэропорта, 28 октября совершила свой первый рейс по маршруту Уфа — Казань авиакомпания Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией «Икар». Перевозчик будет выполнять 2 рейса в неделю, по понедельникам и пятницам, на самолетах Embraer 190, рассчитанных на 110 пассажиров. Вылет из Уфы назначен на 23.15 по местному времени, прибытие в Казань в 22.20. Время в пути составит 1 час 5 минут.