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Авиарейсов из Уфы в Казань стало больше

Авиарейсов из Уфы в Казань стало больше.

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе столичного аэропорта, 28 октября совершила свой первый рейс по маршруту Уфа — Казань авиакомпания Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией «Икар». Перевозчик будет выполнять 2 рейса в неделю, по понедельникам и пятницам, на самолетах Embraer 190, рассчитанных на 110 пассажиров. Вылет из Уфы назначен на 23.15 по местному времени, прибытие в Казань в 22.20. Время в пути составит 1 час 5 минут.

Отмечается, что благодаря открытию рейса пассажирам станут доступны трансферные полеты из Уфы в Мурманск, Иркутск, Кемерово и Томск с удобной пересадкой в столице Татарстана.

Кроме того, из аэропорта «Уфа» ежедневные рейсы в Казань выполняет авиакомпания Utair на самолетах ATR-72 с вылетом в 13.55 местного времени.

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