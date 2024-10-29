Ветер в Челябинской области разгонится до 20 метров в секунду

По информации синоптиков, в среду удержится облачная погода с прояснением. Местами пройдут небольшие осадки: ночью в виде снега, днем — мокрого снега и дождя. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Ночью и утром местами туманы. Ветер южной четверти 2−7 м/с. Температура воздуха 30 октября ночью минус 1−6, при прояснении — до 9 градусов, днем в среду будет от нуля до плюс 5.
В четверг также облачно с прояснениями, но преимущественно без осадков. Ветер южный, его скорость 6−11 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха 31 октября ночью минус 1−6, днем плюс 1−6.
В пятницу облачно с прояснениями, в большинстве районов прогнозируются небольшие, локально — умеренные осадки (мокрый снег, дождь), на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, его скорость 7−12 м/с, отдельные порывы до 15−20 м/с. Температура воздуха 1 ноября ночью от нуля до минус 5, днем — плюс 1−6 градусов.