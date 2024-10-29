Ветер в Челябинской области разгонится до 20 метров в секунду

По информации синоптиков, в среду удержится облачная погода с прояснением. Местами пройдут небольшие осадки: ночью в виде снега, днем — мокрого снега и дождя. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Ночью и утром местами туманы. Ветер южной четверти 2−7 м/с. Температура воздуха 30 октября ночью минус 1−6, при прояснении — до 9 градусов, днем в среду будет от нуля до плюс 5.