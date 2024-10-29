Олбани
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Левенцовке Ростова-на-Дону планируют построить новый детский сад

Госэкспертиза одобрила строительство детсада на 130 мест в Левенцовке Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Проект нового детского сада в XI микрорайоне Левенцовки Ростова-на-Дону получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

— Дошкольное учреждение рассчитано на 130 мест с дневным пребыванием. В нем будут заниматься семь групп детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, — написал в Telegram Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер отметил, что детсад возведут «с учетом современных требований». Здание, в том числе, будет приспособлено для маломобильных групп населения, установят пандусы и лифты.

Добавим, новый социальный объект начнут строить уже в 2025 году, работы планируют завершить за 12 месяцев.