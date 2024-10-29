Жители Уфы теперь смогут летать в Казань чаще

Из Уфы в Казань увеличили число авиарейсов. Об этом рассказала пресс-служба международного аэропорта столицы Башкирии.
Вчера, 28 октября, совершили свой первый рейс по маршруту Уфа-Казань авиакомпании Nordwind Airlines и «Икар».
«Нордвинд» будет выполнять рейсы каждые понедельник и пятницу на самолетах Embraer 190, которые способны уместить на своем борту 110 пассажиров. Вылет из Уфы будет в 23:15, прибытие в Казань — в 22:20.
Благодаря открытию направления пассажирам теперь станут доступны трансферные полеты из столицы Башкирии в Мурманск, Иркутск, Кемерово и Томск с удобной пересадкой в Казани.
Также представители аэропорта «Уфа» напомнили, что ежедневные рейсы в 13:55 в столицу Татарстана также выполняет авиакомпания Utair на самолетах ATR-72.
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