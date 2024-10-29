ФСЗН запускает прямую линию по вопросам больничных в Беларуси

Для получения информации нужно звонить по короткому номеру 122. В Минтруда отметили, что, позвонив по номеру, будет возможность получить консультацию по порядку расчета больничных, а также по факторам, которые оказывают влияние на его размер. Также будет возможность получить разъяснение по новациям законодательства в указанной сфере.