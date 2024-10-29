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ФСЗН запускает прямую линию по вопросам больничных в Беларуси

Минтруда Беларуси сказало о работе горячей линии по вопросам, касающихся больничных.

Источник: Комсомольская правда

ФСЗН запускает прямую линию по вопросам больничных в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В сообщении говорится, что каждую среду в Фонде социальной защиты населений будет проходить единый день консультирования по вопросам больничных.

«Начиная с 30 октября, и далее каждую среду, с 9.00 до 12.00», — уточнили в ведомстве.

Для получения информации нужно звонить по короткому номеру 122. В Минтруда отметили, что, позвонив по номеру, будет возможность получить консультацию по порядку расчета больничных, а также по факторам, которые оказывают влияние на его размер. Также будет возможность получить разъяснение по новациям законодательства в указанной сфере.

Отмечается, что ФСЗН также проведет единый день консультирования по вопросам, касающимся начисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, в том числе по беременности и родам (больничные).

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