ФСЗН запускает прямую линию по вопросам больничных в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В сообщении говорится, что каждую среду в Фонде социальной защиты населений будет проходить единый день консультирования по вопросам больничных.
«Начиная с 30 октября, и далее каждую среду, с 9.00 до 12.00», — уточнили в ведомстве.
Для получения информации нужно звонить по короткому номеру 122. В Минтруда отметили, что, позвонив по номеру, будет возможность получить консультацию по порядку расчета больничных, а также по факторам, которые оказывают влияние на его размер. Также будет возможность получить разъяснение по новациям законодательства в указанной сфере.
Отмечается, что ФСЗН также проведет единый день консультирования по вопросам, касающимся начисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, в том числе по беременности и родам (больничные).
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