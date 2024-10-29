Стало известно, сколько хабаровчан готовы пересесть на беспилотный транспорт

Согласно опросу, 36% жителей Хабаровска хотели бы пользоваться беспилотным транспортом. Однако не все готовы пересесть на машины без водителей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
29% опрошенных рассказали, что пока не готовы к таким переменам. Чаще всего к беспилотным поездкам готовы мужчины — 40%, тогда как среди женщин этот показатель составляет 32%.
Молодежь проявляет больший интерес к беспилотному транспорту: 44% респондентов до 34 лет поддерживают эту идею. Интерес к беспилотным автомобилям растет с увеличением уровня дохода. Так, по данным SuperJob, среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей в месяц, желание пересесть на беспилотник высказали только 23%, тогда как среди тех, чей доход превышает 100 тысяч рублей, этот показатель достигает 40%.
Несмотря на то, что тестирование беспилотных пассажирских автомобилей продолжается, хабаровчане не спешат отказываться от привычного транспорта. Некоторые респонденты говорят, что привычка все держать под контролем мешает. Пересядут в беспилотный транспорт только после получения положительных результатов тестирования в течение нескольких лет.