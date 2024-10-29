Стало известно, сколько хабаровчан готовы пересесть на беспилотный транспорт

Молодежь проявляет больший интерес к беспилотному транспорту: 44% респондентов до 34 лет поддерживают эту идею. Интерес к беспилотным автомобилям растет с увеличением уровня дохода. Так, по данным SuperJob, среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей в месяц, желание пересесть на беспилотник высказали только 23%, тогда как среди тех, чей доход превышает 100 тысяч рублей, этот показатель достигает 40%.