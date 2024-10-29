Ох уж этот енот Витя, вечно норовит найти приключения на свою пушистую голову. Во Владивостоке многие знают этого зверька не только как питомца семьи Шиляевых, но и как путешественника. Зверек преодолел путь длиною в 22 тысячи километров, добираясь из Челябинска во Владивосток, где и остался на ПМЖ. Пока купальный сезон был открыт, Витя успел поплавать с местной русалкой Анастасией Слободчиковой, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток». Настя не стала надевать «свой хвост», но сняла их с Витей морскую прогулку. Кадры все равно вышли удивительные! А вы что, каждый день видите енота в море? Вот и мы нет. Но так как Витя все же домашний енот, в воде его держали на поводке, вдруг испугается чего, да поплывет не туда. «Я думаю, многим интересно посмотреть, как же выглядит купающийся енот под водой. Витюша очень любит плавать», — поделилась приморская русалка. Морская фауна, соленая вода и енот, который активно двигает лапками, чтобы добраться до берега. Вот такие будни по-приморски. Кстати, Витя показал себя еще и отличным участником sup-прогулок. Вместе с таксой Мускатом (у собаки огромный опыт в морских прогулках) он впервые встал на доску в 2021 году.