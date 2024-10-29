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В Омске привлекли к ответственности девять жителей, уклоняющихся от воинского учёта

Нарушителям вручили повестки с требованием явиться в военкоматы.

Источник: ГУ МВД

Омские полицейские совместно с представителями Следственного комитета, военно-следственного комитета и Кировского районного военкомата провели проверку на рынке «Торговый город». В мероприятии также участвовали бойцы ОМОН «Штурм» Росгвардии. Цель проверки — выявить граждан, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учёт.

В результате проверено 35 граждан России. Среди них обнаружили девять человек, уклоняющихся от постановки на воинский учёт. Всем нарушителям вручили повестки с требованием явиться в районный военкомат по месту жительства.

Кроме того, в ходе рейда выявили двух граждан Казахстана, которые нарушили правила миграционного контроля. Их привлекли административной ответственности. Нарушения включали уклонение от прохождения медицинского осмотра, идентификации личности и нарушения порядка пребывания в местах временного размещения.