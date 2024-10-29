В депобре рассказали, будут ли продлевать каникулы омским школьникам

В Омске большинство городских школ ушли на осенние каникулы. Выходные начались в учебных заведениях, в которых образовательный процесс организован по четвертям. В некоторых из школ каникулы выпали на карантин.
По информации департамента образования мэрии Омска, на 29 октября образовательный процесс приостановлен в 612 классах 40 школ и в 31 группе 23 детских садов. Полностью закрыты школы № 15, 32, 44, 54, 66, 74, 86, 93, 94, 96, 106, 135, 140, 144.
В департаменте образования рассказали, как будут работать школы после завершения каникул.
«Сроки каникул определяются каждой школой самостоятельно. (…) Организация обучения детей в период карантинных мероприятий предусматривает организацию возможности для всех школьников продолжать обучение с использованием дистанционных технологий. В данный период освоение образовательных программ направлено на закрепление пройденного материала. При отсутствии технической возможности администрацией школ, рассматриваются иные варианты обучения в индивидуальном порядке», — сообщили в ведомстве.
Таким образом, продлевать каникулы из-за высокой заболеваемости школьников в Омске не будут.