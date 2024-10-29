Главные новости 29 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 29 октября 2024 года.
ЦБ разрешил банкам сообща оценивать долговую нагрузку россиян
Банк России разрешил кредитным организациям вместе использовать новую технологию для расчета ПДН потенциальных заемщиков. Платформа позволяет банкам обмениваться обезличенной информацией о денежных поступлениях на счета физлиц, не нарушая банковскую тайну.
«Самый точный экономист в мире» предсказал исход выборов в США
Кристоф Барро считает, что с большей долей вероятности на выборах победит Дональд Трамп. Кроме этого, по его мнению, республиканцы возьмут под контроль обе палаты конгресса. Экономика США будет расти при любом исходе, отметил он.
WP рассказала, как лесополосы стали жизненно важны в боях на Украине
Созданные в советский период для защиты почвы от ветра и эрозии лесополосы являются для армий России и Украины ключевыми объектами, пишет издание. Отмечается, что посадки позволяют лучше спрятать технику и оборудование, окопаться, сделать блиндажи.
Телекомпании РФ потребовали у Google 2 ундециллиона рублей
Общую сумму требований 17 российских телеканалов к компании оценили в 2 ундециллионов рублей. Ундециллион — это единица с 36 нулями.
Мадуро возмутился тем, как США обращаются с Грузией
США вмешиваются во внутренние дела Грузии, будто речь идет о колонии, заявил президент Венесуэлы. По его словам, в современном мире этого никто не понимает и не хочет видеть.