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Шесть мужчин из Братска отправились добровольцами в зону СВО

Самому старшему из них 57 лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Шесть мужчин из Братска добровольно отправились «за ленточку». На главную площадь их пришли проводить родственники, коллеги, друзья, а также мэр города Александр Дубровин и председатель Думы Ольга Янькова. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Братска.

Самому старшему из добровольцев 57 лет, а самому младшему — 26. Сначала они отправятся на областной пункт, который находится в Шелехове, там и подпишут контракт.

— После подписания, отправятся в воинские части, где пройдут подготовку. Только после всего этого отбудут непосредственно в зону проведения спецоперации, — рассказывают в пресс-службе администрации.

Мэр города обратился к мужчинам с речью. Пожелал удачи, здоровья и скорейшего возвращения домой. Также по традиции вручил шевроны с надписью «Братск», флаг города и вещмешок, в котором есть продукты на первое время.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье собрали около трех тысяч тонн репчатого лука.