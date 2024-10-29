В Сочи встретили семимиллионного туриста

Семимиллионного туриста с начала года встретили в Сочи. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин в своем телеграм-канале.
Семимиллионной гостьей курорта стала Эльвира Пушина из Ижевска. На отдых в дни осенних каникул она приехала вместе с мужем Дмитрием и сыновьями Русланом и Романом.
«В Сочи мы приезжаем каждый год, а бывает и несколько раз в год, в разные сезоны. Нам нравятся климат, погода, люди, — рассказала Эльвира. — На курорте много достопримечательностей, набережных, парков и просто интересных мест».
В этот раз семья решила отдохнуть и оздоровиться в санатории.
Ранее в мэрии курорта рассказали, что за осень в Сочи планируют принять около 1,4 миллиона гостей. Кроме того, сообщается, что в 2024 году курорт собирается побить свой рекорд и встретить около восьми миллионов туристов. Напомним, что в 2023 году туристический поток в Сочи составил 7,6 миллиона человек.