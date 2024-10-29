В Сочи встретили семимиллионного туриста

Ранее в мэрии курорта рассказали, что за осень в Сочи планируют принять около 1,4 миллиона гостей. Кроме того, сообщается, что в 2024 году курорт собирается побить свой рекорд и встретить около восьми миллионов туристов. Напомним, что в 2023 году туристический поток в Сочи составил 7,6 миллиона человек.