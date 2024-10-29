В Омске возможны сбои в работе табличек для оплаты проезда со скидкой

«По информации НСПК, 30 октября на инфраструктуре транспортной процессинговой платформы будут проводиться плановые работы. В связи с этим в работе сервиса, осуществляющего операции по NFC-табличкам в городском пассажирском транспорте, могут наблюдаться прерывания», — сообщили в администрации города.
В мэрии также напомнили, что если пассажиру не удается отсканировать QR-код, он может оплатить проезд смартфоном с NFC-меткой или перейти к другой такой табличке, размещенной в салоне транспорта.
При оплате с помощью NFC-таблички омичи экономят 8 рублей. Эта акция должна была действовать до конца сентября, однако власти Омска продлили ее действие до 31 декабря 2024 года.