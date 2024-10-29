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В Омске возможны сбои в работе табличек для оплаты проезда со скидкой

Мэрия Омска во вторник, 29 октября 2024 года, предупредила, что в среду, 30 октября, возможны сбои в работе табличек с NFC-меткой, по которым можно оплатить проезд со скидкой.

Источник: SuperOmsk.ru

«По информации НСПК, 30 октября на инфраструктуре транспортной процессинговой платформы будут проводиться плановые работы. В связи с этим в работе сервиса, осуществляющего операции по NFC-табличкам в городском пассажирском транспорте, могут наблюдаться прерывания», — сообщили в администрации города.

В мэрии также напомнили, что если пассажиру не удается отсканировать QR-код, он может оплатить проезд смартфоном с NFC-меткой или перейти к другой такой табличке, размещенной в салоне транспорта.

При оплате с помощью NFC-таблички омичи экономят 8 рублей. Эта акция должна была действовать до конца сентября, однако власти Омска продлили ее действие до 31 декабря 2024 года.