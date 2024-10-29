20% урожая осыпалось: Что будет с ценами на яблоки на Кубани и хватит ли фруктов на всех

В Краснодарском крае погодные катаклизмы повлияли на урожай яблок. В садах плоды сильно осыпались. Местами потери достигли 20%.
— В наших садах деревьям по четыре года. Каждый год урожай возрастает на 10−20%. Но в этом году из-за жары и ветров много яблок осыпалось, примерно также потеряли — около 20%. Но считаем и падаль, весь объем отображаем в отчетах для понимания полного объема урожая, просто некондиция идет на переработку, — рассказал главный агроном, питомниковод ООО «Здоровые Фрукты» Сергей Буданов.
Несмотря на неблагоприятные условия садоводы Кубани планируют собрать достойный урожай — на уровне прошлого года.
— На сегодняшний день в плановом режиме еще уборка идет, она не закончилась. Некоторые хозяйства закончили, но еще основные, крупные — убирают. У нас были и весенние заморозки, и град побил деревья в некоторых хозяйствах, и засуха была из-за жары серьезная. И там, где нет орошения, яблоки осыпались. Много яблока нестандартного еще получилось, мелкого. Мы надеемся, что урожай будет на уровне прошлого года. А на следующий год ждем прирост, потому что в дело уже вступают новые сады с орошением, деревья будут более устойчивы к нашим природным аномалиям. За счет новых садов и ежегодного роста деревьев, прироста объема яблок и нивелируются убытки, — отметил генеральный директор Союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков.
Фруктов станет больше.
Ситуация с урожаем яблок выдалась тяжелой не только на Кубани, но и по всей России. Но за четыре года производители планируют нарастить объемы почти в два раза, процент отечественной продукции вырастет и на прилавках.
— В 2023 году урожай яблок в России оценивался в 1,8 млн тонн. Планируется, что показатель через шесть лет вырастет на 600 тысяч тонн. Суммарный урожай яблок в стране должен составить около 2,4 млн тонн к 2030 году. К 2028 году мы должны достичь полной самообеспеченности, — заявила глава Министерства сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
Кроме этого, в Центре Агроаналитики добавили, что цены на яблоки стабильны и соответствует сезонным трендам. Так, по данным аграриев, средняя стоимость фруктов у производителей в октябре составляла 53,3 рубля за килограмм. А исходя из статистики Краснодарстата, на прилавках в магазинах Кубани яблоки осенью предлагали по 124 рубля.
ЦИФРЫ.
Какие объемы яблок собрали садоводы?
В 2022 году аграрии собрали 434 тысяч тонн яблок.
В 2023 году урожай яблок вырос до 500 тысяч тонн.
В 2024 году валовый сбор яблок 406 тысяч тонн. Прогноз по урожаю — 450−500 тысяч тонн.
За последние 5 лет в Краснодарском крае заложили свыше 8,8 тысяч гектаров насаждений.
Около 70% из них — яблони суперинтенсивного типа с повышенной урожайностью.
*по данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
КСТАТИ.
Жители Кубани реже покупают яблоки, чем в Москве и Питере. Это связано с тем, что в регионе много садов в частных дворах.