20% урожая осыпалось: Что будет с ценами на яблоки на Кубани и хватит ли фруктов на всех

— На сегодняшний день в плановом режиме еще уборка идет, она не закончилась. Некоторые хозяйства закончили, но еще основные, крупные — убирают. У нас были и весенние заморозки, и град побил деревья в некоторых хозяйствах, и засуха была из-за жары серьезная. И там, где нет орошения, яблоки осыпались. Много яблока нестандартного еще получилось, мелкого. Мы надеемся, что урожай будет на уровне прошлого года. А на следующий год ждем прирост, потому что в дело уже вступают новые сады с орошением, деревья будут более устойчивы к нашим природным аномалиям. За счет новых садов и ежегодного роста деревьев, прироста объема яблок и нивелируются убытки, — отметил генеральный директор Союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков.