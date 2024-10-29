В Вишерском заповеднике в Прикамье нашли нарушения пожарной безопасности

Нарушения пожарной безопасности обнаружены в Вишерском заповеднике в Пермском крае, сообщает прокуратура региона.
Проверку соблюдения законодательства провела Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура. Во время мероприятий надзорный орган выяснил, что в учреждении были допущены несколько нарушений, в том числе со стороны инспекторского состава заповедника.
В частности, прокуратура обнаружила, что в природном заповеднике «Вишерский» количество противопожарной техники, оборудования и инвентаря не соответствовало нормативам. Кроме того, в лесохозяйственных документах была указана неверная информация.
«Разработанный лесохозяйственный регламент содержит недостоверную информацию о площади охранной зоны заповедника. При осуществлении контрольно-надзорных функций инспекторским составом заповедника допускаются нарушения законодательства об административных правонарушениях», — рассказывает прокуратура Пермского края.
После проверки директор заповедника получил представление о необходимости устранить нарушения. Два должностных лица учреждения оказались привлечены к дисциплинарной ответственности.