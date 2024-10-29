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Прогулка семейства башкирских медведей попала в объектив фотоловушки

В Башкирии прогулку семейства медведей засняла фотоловушка.

Источник: Комсомольская правда

Прогулка семейства медведей попала в объектив фотоловушки национального парка «Башкирия». Об этом рассказала пресс-служба учреждения.

По словам специалистов, в настоящее время хищники активно накапливают жир. Косолапые наедаются впрок растительной и животной пищей. Благодаря этому они смогут перезимовать в берлогах.

Напомним, недавно сотрудники республиканского национального парка рассказали, что медвежонок-альбинос Умка ушла за пределы Башкирии. По словам специалистов, необычное животное решила перезимовать в другом регионе.

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