Олбани
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приступы мигрени, скачки давления и стресс: Чем опасны температурные качели в конце октября, объяснил ростовский врач

Ростовский врач Воликов объяснил, почему температурные качели провоцируют утомляемость и слабость.

Сейчас в Олбани: +1° 0 м/с 75% 766 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

По прогнозам синоптиков, последняя неделя октября в Ростовской области будет теплой. Но ожидаются сильные температурные качели: ночью — до −2, а днем уже — +18 градусов.

Чем опасны такие перепады температуры для организма человека, в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» на волне 89,8 FM рассказал врач-терапевт Николай Воликов.

ОБОСТРЯЮТСЯ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ.

— Такие температурные качели опасны для организма. Ведь в первую очередь на резкие перепады температур реагирует иммунная система. Поэтому может ослабляться и иммунитет, что делает нас более восприимчивыми к инфекциям. А когда есть еще и большая влажность, и небольшое тепло — особенно. И в такой среде респираторные вирусные инфекции обостряются, что может приводить к вспышкам различных инфекционных заболеваний.

Кроме того, перепады температур создают стресс-фактор, что может приводить к увеличению уровня кортизола. Как отмечает доктор, подверженные стрессовому воздействию люди в этот период могут чувствовать себя подавленными, ощущать слабость и утомляемость.

А еще температурные качели являются причиной сухой и потрескавшейся кожи.

ДЛЯ КОГО ОПАСНО?

— Но есть те, кто больше всего подвержен температурным качелям. К ним относятся люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Пациенты, у которых есть заболевания нервной системы, а также склонные к перепадам настроения, которые могут уходить в депрессию. Так, у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может повышаться артериальное давление, могут быть и любые другие проявления сердечной недостаточности. А еще в такую погоду у пациентов с неврологическими заболеваниями обостряется мигрень.

ФИЗНАГРУЗКИ И ВОДА.

По словам Николая Воликова, защитить свой организм от такой погоды можно несколькими способами. В частности, прибегать к умеренным физическим нагрузкам. Они способствуют улучшению кровообращения и терморегуляции, поэтому перепады температур воспринимаются легче.

— Немаловажно поддерживать и гидратацию. Вода важна для поддержки терморегуляции. Следует убедиться, что человек пьет достаточное количество жидкости.

А еще специалист советует использовать многослойную одежду.

— Это необходимо для того, чтобы во время перепадов температур не переохлаждаться при +2 градусов ранним утром, и не быть тепло одетым, когда днем на улице будет +18. Многослойность убережет от потливости, которая при легком сквозняке может привести к каким-то обострениям.

ВИТАМИНЫ И МАСКИ.

Для укрепления же иммунитета стоит использовать витаминотерапию. А в местах с большим скоплением людей — маски.

— И пока еще не поздно — сделать прививку от гриппа. Для людей же старшего поколения будет актуальна вакцинация от пневмококковой инфекции. Особенно для пациентов, у которых есть сопутствующие заболевания бронхолегочной системы или заболевания сердечно-сосудистой системы.

Также надо хорошо проветривать помещения, и дополнительно пропить витамин Д и С. Но терапевт рекомендует дончанам не назначать витаминотерапию самостоятельно.

— Лучше принимать ее по назначению специалиста, так как каждый организм индивидуален. И все могут по-разному отреагировать даже на прием витаминов.