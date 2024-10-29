Приступы мигрени, скачки давления и стресс: Чем опасны температурные качели в конце октября, объяснил ростовский врач

— Но есть те, кто больше всего подвержен температурным качелям. К ним относятся люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Пациенты, у которых есть заболевания нервной системы, а также склонные к перепадам настроения, которые могут уходить в депрессию. Так, у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может повышаться артериальное давление, могут быть и любые другие проявления сердечной недостаточности. А еще в такую погоду у пациентов с неврологическими заболеваниями обостряется мигрень.