Приступы мигрени, скачки давления и стресс: Чем опасны температурные качели в конце октября, объяснил ростовский врач

По прогнозам синоптиков, последняя неделя октября в Ростовской области будет теплой. Но ожидаются сильные температурные качели: ночью — до −2, а днем уже — +18 градусов.
Чем опасны такие перепады температуры для организма человека, в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» на волне 89,8 FM рассказал врач-терапевт Николай Воликов.
ОБОСТРЯЮТСЯ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ.
— Такие температурные качели опасны для организма. Ведь в первую очередь на резкие перепады температур реагирует иммунная система. Поэтому может ослабляться и иммунитет, что делает нас более восприимчивыми к инфекциям. А когда есть еще и большая влажность, и небольшое тепло — особенно. И в такой среде респираторные вирусные инфекции обостряются, что может приводить к вспышкам различных инфекционных заболеваний.
Кроме того, перепады температур создают стресс-фактор, что может приводить к увеличению уровня кортизола. Как отмечает доктор, подверженные стрессовому воздействию люди в этот период могут чувствовать себя подавленными, ощущать слабость и утомляемость.
А еще температурные качели являются причиной сухой и потрескавшейся кожи.
ДЛЯ КОГО ОПАСНО?
— Но есть те, кто больше всего подвержен температурным качелям. К ним относятся люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Пациенты, у которых есть заболевания нервной системы, а также склонные к перепадам настроения, которые могут уходить в депрессию. Так, у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может повышаться артериальное давление, могут быть и любые другие проявления сердечной недостаточности. А еще в такую погоду у пациентов с неврологическими заболеваниями обостряется мигрень.
ФИЗНАГРУЗКИ И ВОДА.
По словам Николая Воликова, защитить свой организм от такой погоды можно несколькими способами. В частности, прибегать к умеренным физическим нагрузкам. Они способствуют улучшению кровообращения и терморегуляции, поэтому перепады температур воспринимаются легче.
— Немаловажно поддерживать и гидратацию. Вода важна для поддержки терморегуляции. Следует убедиться, что человек пьет достаточное количество жидкости.
А еще специалист советует использовать многослойную одежду.
— Это необходимо для того, чтобы во время перепадов температур не переохлаждаться при +2 градусов ранним утром, и не быть тепло одетым, когда днем на улице будет +18. Многослойность убережет от потливости, которая при легком сквозняке может привести к каким-то обострениям.
ВИТАМИНЫ И МАСКИ.
Для укрепления же иммунитета стоит использовать витаминотерапию. А в местах с большим скоплением людей — маски.
— И пока еще не поздно — сделать прививку от гриппа. Для людей же старшего поколения будет актуальна вакцинация от пневмококковой инфекции. Особенно для пациентов, у которых есть сопутствующие заболевания бронхолегочной системы или заболевания сердечно-сосудистой системы.
Также надо хорошо проветривать помещения, и дополнительно пропить витамин Д и С. Но терапевт рекомендует дончанам не назначать витаминотерапию самостоятельно.
— Лучше принимать ее по назначению специалиста, так как каждый организм индивидуален. И все могут по-разному отреагировать даже на прием витаминов.