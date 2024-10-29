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Знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруски о кукольниках

Знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос витебчанки о кукольном театре.

Источник: Комсомольская правда

В четвертой игре осенней серии интеллектуального телеклуба «Что? Где? Когда?», показанной Первым каналом 27 октября, знатоков обыграла телезрительница из Витебска.

Вопрос от витебчанки Полины Игнатьевой-Крук, который она сняла на видео, выпал в восьмом раунде и звучал так:

«В ХVII веке по Московии путешествовал немецкий историк и географ Адам Олеарий. Иногда он встречал на своем пути вот таких бродяжек. Особенностью внешнего вида которых было одеяло, обернутое вокруг талии и завязанное на пояс. А чем периодически были заняты руки этих бродяжек».

Телезрительница сняла вопрос на видео. Фото: кадр видео Первого канала.

Капитан команды Дарина Сибуль ответила:

«Предположим, что руки у него были заняты чем-то горячим, а одеяло нужно было, чтобы не обжечься. Речь о самоваре».

Телезрители обыграли знатоков. Фото: кадр видео Первого канала.

Правильный ответ:

«Бродячие петрушечники, или по-другому комедианты, надевали на руки перчаточные куклы и расправляли одеяла над головой, изображая таким образом переносной театр».

Вот такие представления разыгрывали бродячие кукольники. Фото: кадр видео Первого канала.

Счет стал 3:5 в пользу телезрителей, а телезрительница получила 150 тысяч российских рублей.

В итоге команда Дарины Сибуль проиграла со счетом 4:6.

Ранее мы писали, что знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруски об асфальте.