Знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруски о кукольниках

«В ХVII веке по Московии путешествовал немецкий историк и географ Адам Олеарий. Иногда он встречал на своем пути вот таких бродяжек. Особенностью внешнего вида которых было одеяло, обернутое вокруг талии и завязанное на пояс. А чем периодически были заняты руки этих бродяжек».