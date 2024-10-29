Завтра в Омске возможны перебои с оплатой проезда по NFC-табличкам

В среду, 30 октября, в Омске возможны перебои в работе системы оплаты проезда в городском транспорте по NFC-табличкам, сообщили в мэрии.
Возможные перебои вызваны плановыми работами на инфраструктуре транспортной процессинговой платформы.
Сообщить о неработающей NFC-табличке омичи могут по телефону 90−12−12. Столкнувшимся с трудностями при оплате проезда необходимо сообщить маршрут движения и гаражный номер подвижного состава.
Ранее мы писали, что в омском транспорте произошел сбой в системе льготной оплаты проезда.