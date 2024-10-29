Выставка «СВОих не бросаем» работает в Иркутске до конца года

Выставка «СВОих не бросаем» открылась 29 октября в филиале музея Иркутска имени А. М. Сибирякова «Солдаты Отечества». Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
На выставке представлено более 200 предметов. Пресс-служба администрации города Иркутска.
— Здесь находятся предметы, которые привезли из зоны проведения специальной военной операции. Ранее их передали военные и их семьи. Отдельный блок рассказывает о том, какую помощь оказывают жители города бойцам. Особое внимание уделили героям-землякам — Герою России Эдуарду Дьяконову и кавалеру Ордена Мужества Павлу Калинину, — рассказал заведующий филиалом «Солдаты Отчества» Сергей Трофименко.
Выставке посвятили целый зал. Пресс-служба администрации города Иркутска.
Так экспозиции посвятили целый зал, в котором насчитывается более 200 предметов. Туда также вошли снимки корреспондента военно-исторического журнала «Military Крым». Специалисты собрали экспонаты, которые оказались в фонде музея в 1990-х годах. Они рассказывают об истории Украины до 24 февраля 2022 года.