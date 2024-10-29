Выставка «СВОих не бросаем» работает в Иркутске до конца года

Так экспозиции посвятили целый зал, в котором насчитывается более 200 предметов. Туда также вошли снимки корреспондента военно-исторического журнала «Military Крым». Специалисты собрали экспонаты, которые оказались в фонде музея в 1990-х годах. Они рассказывают об истории Украины до 24 февраля 2022 года.