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Дептранс Москвы предупредил о возможных затруднениях движения на МКАД и ТТК

Причиной возможных затруднений с движением автомобильного транспорта на ключевых магистралях Московской области может стать непогода, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
МКАД.
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

29 октября в российской столице ожидается облачная погода. К вечеру Москву может накрыть туман. Из-за плохих погодных условий, сообщили в департаменте транспорта, могут возникнуть автомобильные пробки на Московской кольцевой автодороге (МКАД) и Третьем транспортном кольце (ТТК).

Московским водителям и гостям города в ведомстве посоветовали планировать маршруты заранее, в том числе просчитывать возможные пути объезда пробок. Кроме того, автомобилистам рекомендовали соблюдать дистанцию с идущими впереди машинами, а также не отвлекаться на телефоны и другие посторонние раздражители.

Плохая погода может привести к возникновению аварийных ситуаций и дорожно-транспортным происшествиям и на других дорогах. Так, следующих в столицу и из нее водителей предупредили о необходимости соблюдения правил безопасности при передвижении по федеральным трассам М-1 «Беларусь» и М-3 «Украина», а также М-4 «Дон».