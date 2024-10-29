Дептранс Москвы предупредил о возможных затруднениях движения на МКАД и ТТК

Плохая погода может привести к возникновению аварийных ситуаций и дорожно-транспортным происшествиям и на других дорогах. Так, следующих в столицу и из нее водителей предупредили о необходимости соблюдения правил безопасности при передвижении по федеральным трассам М-1 «Беларусь» и М-3 «Украина», а также М-4 «Дон».