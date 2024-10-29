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В центре Красноярска эвакуируют автомобили

Нарушителям необходимо выплатить штраф 1 500 ₽

Источник: УГИБДД по Красноярскому краю

В Красноярске эвакуируют припаркованные автомобили в Центральном районе.

Сотрудники Госавтоинспекции Красноярского края во время патрулирования центральных улиц обнаружили нарушения правил стоянки.

Автомобили водителей, которых не оказалось на месте, эвакуированы и находятся на спецстоянке. На нарушителей составлены административные материалы. Им необходимо будет выплатить штраф 1 500 ₽

Напомним, что с 10 августа изменилась схема движения на некоторых центральных улицах. Госавтоинспекторы выявляют нарушителей правил стоянки в центре Красноярска с 12 августа.

Полицейские составляют административные материалы за нарушение ПДД в части парковки, в том числе на местах для инвалидов, и помещают автомобили на спецстоянку.

Кроме того, работает мобильный комплекс фото— и видеофиксации «Паркон». Он составляет административные материалы.