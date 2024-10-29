INSTASAMKA и «Ленинград» выпустили тизер совместной песни «Хорошо»

«У нас есть деньги», — поет INSTASAMKA в тизере. С большой вероятностью грядущий трек будет посвящен темам материального достатка и успеха музыкантов. Такая концепция уже успела стать визитной карточкой певицы, выпустившей в 2022 году песню «ЗА ДЕНЬГИ ДА».