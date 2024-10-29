Лукашенко заслушает доклад о работе агропромышленного комплекса Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 29 октября, заслушает доклад о работе агропромышленного комплекса Беларуси. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
«Первый сегодня заслушает доклад о работе агропромышленного комплекса», — сказано в сообщении.
В телеграм-канале обратили внимание на то, что все вопросы будут обсуждаться в кабинете главы государства. Также говорится, что среди участников профильный министр, председатель Минской области Александр Турчин, мэр Минска Владимир Кухарев, а также вице-премьер Юрий Шулейко.
«Еще пахать до конца ноября. Фраза одного из участников», — отметили в телеграм-канале.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поговорил с замглавы ВНС Косинцем о том, кто будет следующим президентом Беларуси.
Кроме того, Лукашенко сказал главе Минской области о «жестком жиме» в 2025 году: «Все ты делать умеешь, но не делаешь».
Кстати, белорусы записывают видео со словом «Надо!» в ответ на слова Лукашенко об участии в выборах президента в 2025 году: «Если сторонники мои скажут, что это надо…».