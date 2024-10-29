Лукашенко заслушает доклад о работе агропромышленного комплекса Беларуси

В телеграм-канале обратили внимание на то, что все вопросы будут обсуждаться в кабинете главы государства. Также говорится, что среди участников профильный министр, председатель Минской области Александр Турчин, мэр Минска Владимир Кухарев, а также вице-премьер Юрий Шулейко.